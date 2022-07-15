Дамир Джунусов рассказал, что он не причастен к аресту и хищению средств проекта АrtSport

Антикор по городу Шымкенту проводит расследование в отношении руководства городского Управления культуры и других должностных лиц по делу о хищении средств проекта АrtSport. Дамир Джунусов прокомментировал Zakon.kz, что он не причастен к аресту и хищению средств проекта АrtSport.

Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на Антикоррупционную службу по городу Шымкентe распространили ложную информацию о том, что сегодня, 15 июля, был арестован глава Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, который обвиняется по делу о хищении средств проекта Аrtsport. При этом были названы персональные данные другого человека, который не является руководителем данного управления, а занимает должность заместителя и.о. руководителя Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента. Так как на должности руководителя пока нет кандидатуры, эта штатная единица свободна.

В СМИ указали, что арестованным является Джунусов Дамир Даулетович, который на самом деле занимает должность и.о. руководителя Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента с 7 июня 2022 года и к делу о хищениях средств проекта АrtSport отношения не имеет.

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится расследование в отношении руководства городского Управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу АrtSport. В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму порядка Т10 млн. (…) С санкции суда руководитель управления находится под стражей. Также иная информация в интересах следствия не разглашается, – говорится в сообщении.

Дамир Джунусов дал комментарий редакции Zakon.kz и опроверг информацию о том, что он занимает должность главы Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента. И, соответственно, не подвергался аресту по делу о хищении средств проекта АrtSport.

По словам Джунусова, он с 7 июня текущего года работает и.о. руководителя, а должность главы пока вакантна.

Дамир Джунусов также пояснил, что с предыдущим руководителем не был знаком и ему неизвестны его персональные данные.

А то, что проходили следственные мероприятия и я как подозреваемый был задержан, я узнал сегодня, 15 июля, из СМИ. Скорей всего, путаница произошла из-за того, что данные на предыдущего руководителя отсутствуют, и поэтому поставили мое фото и написали мои персональные данные. После моего поста в социальной сети Facebook, где я обращаюсь к СМИ с просьбой проверять факты, многие представители прессы вышли на меня, я все объяснил, они принесли извинения и преподнесли информацию с моих слов верно. и.о. руководителя Управления культуры г. Шымкента Дамир Джунусов

14 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что при реализации проекта АrtsSport начались перерасходы, мошенничество и открытое хищение.