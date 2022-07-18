Китай исключил бездействие по ситуации в Украине

Кризис в Украине оказал влияние на Европу и весь мир, и Китай не намерен в этом случае оставаться в стороне от поисков путей для выхода из сложившейся ситуации, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава китайского МИД Ван И в беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает РБК.

Китай не является стороной украинского кризиса, но и мы не бездействовали, что подливало бы масла в огонь. Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами. Ван И

В МИД Китая и прежде призывали не «подливать масла в огонь», глава ведомства говорил, что западным странам следует начать с Россией всеобъемлющий диалог. Как утверждал Ван И, поставки оружия не смогут приблизить прекращение боевых действий на Украине, а санкционная политика не способна решить проблему европейской безопасности.

Власти США не раз предупреждали Китай о последствиях в случае оказания поддержки России на фоне событий в Украине — как экономической, так и военной. Китайский посол в США Цинь Ган назвал данные об оказании Пекином помощи Москве «дезинформацией».

Неназванные чиновники из США и Китая ранее сообщили The Washington Post, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил советникам найти способ для оказания России финансовой помощи, не нарушающий наложенные Западом санкции.

Источники газеты назвали положение Пекина затруднительным, так как Китай пытается помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру», но опасается возможности западных стран отрезать его от доступа к технологиям и нанести удар по финансовой системе.