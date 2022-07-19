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Неадекватный мужчина держит в страхе алматинский двор

Неадекватный мужчина держит в страхе алматинский двор Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчина пугает жителей дома по адресу: ул. Шагабутдинова, д. 63. Он нападает на взрослых и детей, сообщает Zakon.kz.

Второй месяц жители борются с неадекватным соседом. Мужчина ходит с ножом по двору. Пристает к детям. Две недели назад чуть не увел с площадки трехлетнюю девочку.

Недавно он чуть не зарезал моих родителей, двух детей и маму моей подруги, которые гуляли во дворе, –  рассказала соседка.

По ее словам, он также гонялся с ножом за девушкой с шестимесячным ребенком на руках. Она еле убежала, спряталась в чужом подъезде.

В марте порезал человека. По словам женщины, участковый провел с ним беседу и отпустил. Оснований для задержания не было.

Как сообщили в полиции, в отношении мужчины зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК.

На тревожный сигнал граждан, поступивший на пульт «102», первым отреагировал участковый инспектор УПП №18. Правонарушитель им был задержан и доставлен в участковый пункт. Участковым был собран первичный материал, на основании которого следственным отделом зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК. Обстоятельства устанавливаются. Пресс-служба ДП города Алматы

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Анастасия Стативкина
Алматы
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