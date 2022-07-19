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На набережной реки Есентай появилось новое общественное место

река Есентай Алматы Фото: УВП Алматы
На набережной реки Есентай, от водоотделителя до улицы Жамакаева, завершаются работы по созданию общественного пространства нового формата, проложены пешеходные дорожки протяженностью 4,2 км (1 км деревянные пешеходные тропинки и 3,2 км асфальтированные), проведено берегоукрепление.
Проект благоустройства был направлен на сохранение природного ландшафта и создание условий для комфортного отдыха горожан. В основе подхода лежит создание современной инфраструктуры при минимальном воздействии на природу.
Руководитель отдела управления экологии и окружающей среды Алматы Мурат Жексембаев

Есентай

Фото: УВП Алматы

Также в рамках работ произведен монтаж ограждения из дерева протяженностью 1,3 км, установлены подпорные стены (4,2 км).

Есентай

Фото: УВП Алматы

Высажены 600 деревьев хвойных и лиственных пород, более 3,5 тыс. кустарников и порядка 700 кв. м многолетних и 100 кв. м однолетних растений.

благоустройство

Фото: УВП Алматы

Установлено 339 фонарей освещения, восемь игровых детских и спортивных площадок, два модульных туалета, 10 скамеек с доступом к воде, 130 урн и 70 скамеек по набережной, организованы четыре смотровые площадки и пандусы, четыре смотровые перголы.

Есентай

Фото: УВП Алматы

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Анастасия Московчук
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