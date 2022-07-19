На набережной реки Есентай появилось новое общественное место

На набережной реки Есентай, от водоотделителя до улицы Жамакаева, завершаются работы по созданию общественного пространства нового формата, проложены пешеходные дорожки протяженностью 4,2 км (1 км деревянные пешеходные тропинки и 3,2 км асфальтированные), проведено берегоукрепление.

Проект благоустройства был направлен на сохранение природного ландшафта и создание условий для комфортного отдыха горожан. В основе подхода лежит создание современной инфраструктуры при минимальном воздействии на природу. Руководитель отдела управления экологии и окружающей среды Алматы Мурат Жексембаев

Фото: УВП Алматы

Также в рамках работ произведен монтаж ограждения из дерева протяженностью 1,3 км, установлены подпорные стены (4,2 км).

Фото: УВП Алматы

Высажены 600 деревьев хвойных и лиственных пород, более 3,5 тыс. кустарников и порядка 700 кв. м многолетних и 100 кв. м однолетних растений.

Фото: УВП Алматы

Установлено 339 фонарей освещения, восемь игровых детских и спортивных площадок, два модульных туалета, 10 скамеек с доступом к воде, 130 урн и 70 скамеек по набережной, организованы четыре смотровые площадки и пандусы, четыре смотровые перголы.