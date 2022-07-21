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Атыгай Арыстанов возглавил полицию Жетысуской области

ДП наначение Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Начальником Департамента полиции Жетысуской области назначен Атыгай Арыстанов. Нового начальника личному составу представил заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области.

Образование – правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году – магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б. Бейсенова.

Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года. Служил на различных должностях – от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы.

Трудовая деятельность

  • с 2008 по 2010 год – начальник Управления внутренних дел Бостандыкского района Департамента внутренних дел Алматы;

  • с 2010 по 2012 год – начальник Управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области;

  • с 2012 по 2016 год – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской области, в 2016 году – заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан;

  • с 2016 по 2019 год – начальник Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан;

  • с 2019 по 2021 год – начальник ДП Актюбинской области;

  • с 16 октября 2021 года – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

Имеет государственный орден «Айбын» ІІ степени.

Ранее стало известно, что Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области.

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Анастасия Московчук
Область Жетісу
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