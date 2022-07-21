Атыгай Арыстанов возглавил полицию Жетысуской области
Отмечено, что Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области.
Образование – правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году – магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б. Бейсенова.
Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года. Служил на различных должностях – от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы.
Трудовая деятельность
с 2008 по 2010 год – начальник Управления внутренних дел Бостандыкского района Департамента внутренних дел Алматы;
с 2010 по 2012 год – начальник Управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области;
с 2012 по 2016 год – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской области, в 2016 году – заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан;
с 2016 по 2019 год – начальник Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан;
с 2019 по 2021 год – начальник ДП Актюбинской области;
с 16 октября 2021 года – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.
Имеет государственный орден «Айбын» ІІ степени.
Ранее стало известно, что Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области.
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