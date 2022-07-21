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Ситуация в Украине: Запрет российских СМИ, ЕС вводит седьмой пакет санкций

Ситуация в Украине 21 июля Фото: Instagram/zelenskiy_official
Зеленский записал видео, в котором опроверг информацию о том, что находится в реанимации, Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%, сообщает Zakon.kz.

  • В Украине доработают законопроект о медиа, запретив все российские СМИ – глава Минкульта Украины Ткаченко.

  • СБУ заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из самопровозглашенной ДНР, приговорившему к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко, которые были в рядах ВСУ.

  • ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Он включает частичное эмбарго на золото.

  • В черный список также включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».

  • Но при этом Европа значительно смягчает некоторые финансовые ограничения против нефтяного и продовольственного экспорта из России. Отменены запреты на поставку в РФ некоторых товаров и услуг для авиации.

  • Зеленский записал видео, в котором опроверг информацию о том, что находится в реанимации. Появившееся об этом сообщение в эфире некоторых радиостанций назвал российским фейком.

  • Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%.

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