Ситуация в Украине: Запрет российских СМИ, ЕС вводит седьмой пакет санкций
В Украине доработают законопроект о медиа, запретив все российские СМИ – глава Минкульта Украины Ткаченко.
СБУ заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из самопровозглашенной ДНР, приговорившему к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко, которые были в рядах ВСУ.
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Он включает частичное эмбарго на золото.
В черный список также включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».
Но при этом Европа значительно смягчает некоторые финансовые ограничения против нефтяного и продовольственного экспорта из России. Отменены запреты на поставку в РФ некоторых товаров и услуг для авиации.
Зеленский записал видео, в котором опроверг информацию о том, что находится в реанимации. Появившееся об этом сообщение в эфире некоторых радиостанций назвал российским фейком.
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%.