Ситуация в Украине: Запрет российских СМИ, ЕС вводит седьмой пакет санкций

В Украине доработают законопроект о медиа, запретив все российские СМИ – глава Минкульта Украины Ткаченко.

СБУ заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из самопровозглашенной ДНР, приговорившему к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко, которые были в рядах ВСУ.

ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Он включает частичное эмбарго на золото.

В черный список также включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».

Но при этом Европа значительно смягчает некоторые финансовые ограничения против нефтяного и продовольственного экспорта из России. Отменены запреты на поставку в РФ некоторых товаров и услуг для авиации.

Зеленский записал видео, в котором опроверг информацию о том, что находится в реанимации. Появившееся об этом сообщение в эфире некоторых радиостанций назвал российским фейком.