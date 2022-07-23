Подозреваемых в стрельбе с ранеными разыскивают в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В приемный покой Енбекшиказахской центральной районной больницы с огнестрельными ранениями доставили двоих жителей Есика, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 22 июля. Сообщение о стрельбе поступило в управление полиции Енбекшиказахского района.
При стрельбе пострадали 18 и 30-летний жители Есика. Факт зарегистрировали по ст. 24, ч. 3, 99 ч. 2 п. 1,9 УК РК «Покушение на убийство» и начато досудебное расследование.
В ДП Алматинской области сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Руководство ДП взяло ход расследования на особый контроль.
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