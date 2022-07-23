Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Подозреваемых в стрельбе с ранеными разыскивают в Алматинской области

Розыск Алматинская область стрельба Фото: Zakon.kz
В приемный покой Енбекшиказахской центральной районной больницы с огнестрельными ранениями доставили двоих жителей Есика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля. Сообщение о стрельбе поступило в управление полиции Енбекшиказахского района.

При стрельбе пострадали 18 и 30-летний жители Есика. Факт зарегистрировали по ст. 24, ч. 3, 99 ч. 2 п. 1,9 УК РК «Покушение на убийство» и начато досудебное расследование.

В ДП Алматинской области сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Руководство ДП взяло ход расследования на особый контроль.

Читайте также

Крупную партию наркотиков выявили пограничники в Туркестанской области

Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне в Кызылорде

Многодетного отца из Шымкента нашли мертвым на воинской службе в Семее

Данияр Кунафин
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
фонтан, пар, жара
Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления