Подозреваемых в стрельбе с ранеными разыскивают в Алматинской области

В приемный покой Енбекшиказахской центральной районной больницы с огнестрельными ранениями доставили двоих жителей Есика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля. Сообщение о стрельбе поступило в управление полиции Енбекшиказахского района.

При стрельбе пострадали 18 и 30-летний жители Есика. Факт зарегистрировали по ст. 24, ч. 3, 99 ч. 2 п. 1,9 УК РК «Покушение на убийство» и начато досудебное расследование.

В ДП Алматинской области сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Руководство ДП взяло ход расследования на особый контроль.