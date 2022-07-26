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Принц Гарри дописал мемуары о королевской семье

Принц Гарри, жена, королевская семья, мемуары Фото: Instagram/sussexroyal
Принц Гарри закончил работу над книгой мемуаров, в которой отразил подробности жизни королевской семьи. Он поделился воспоминаниями о своей матери Диане, принцессе Уэльской, а также о распаде брака его родителей, передает Zakon.kz.

В книге можно будет прочитать о других членах королевской семьи: отце Чарльзе, его брате принце Уильяме и мачехе Камилле, пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский сказал, что хотел отобразить в мемуарах «взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки». Королева Елизавета II была единственным членом семьи, знавшем о книге с самого начала.

Мемуары герцога Сассекского, как заявил источник в издательстве Penguin Random House, «были закончены и прошли все юридические процедуры».

Журналист и литератор Джон Мерингер, в соавторстве с которым написаны воспоминания, завершил работу над текстом в июле.

Есть информация, что только бабушка принца Елизавета II будет представлена в книге исключительно в положительном свете.

Воспоминания должны появиться на прилавках книжных магазинов в конце 2022 года — ко Дню Благодарения и Рождеству.

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