Принц Гарри дописал мемуары о королевской семье
В книге можно будет прочитать о других членах королевской семьи: отце Чарльзе, его брате принце Уильяме и мачехе Камилле, пишет Daily Mail.
Герцог Сассекский сказал, что хотел отобразить в мемуарах «взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки». Королева Елизавета II была единственным членом семьи, знавшем о книге с самого начала.
Мемуары герцога Сассекского, как заявил источник в издательстве Penguin Random House, «были закончены и прошли все юридические процедуры».
Журналист и литератор Джон Мерингер, в соавторстве с которым написаны воспоминания, завершил работу над текстом в июле.
Есть информация, что только бабушка принца Елизавета II будет представлена в книге исключительно в положительном свете.
Воспоминания должны появиться на прилавках книжных магазинов в конце 2022 года — ко Дню Благодарения и Рождеству.