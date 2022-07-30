Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Самолет Нэнси Пелоси вылетел из США в сторону Тайваня

Вылетела на Тайвань Фото: Instagram/speakerpelosi
Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вылетел с американской авиабазы Эндрюс, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Предположительно, сама Нэнси Пелоси находится на борту.

Охраняет спикера ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Вероятно, Пелоси полетит в Тайвань, как и планировала.

Потенциальная поездка политика на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. Однако этот визит вызвал крайне негативную реакцию Китая. Власти страны публично пригрозили США непредсказуемыми последствиями.

Новость по теме

Армия Китая призвала готовиться к войне

Сама Пелоси так и не подтвердила, что посетит Тайвань во время своего турне по Азии, отмечает CNN, но подчеркнула, что США должны продемонстрировать свою поддержку острову. Источник, знакомый с планами спикера, сообщил CNN, что она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит в Тайвань все еще остается под вопросом.

Читайте также

Белый дом: Байден планирует переизбраться в 2024 году

Армия Китая призвала готовиться к войне

Молдова продлила режим чрезвычайного положения на 60 дней

Константин Вноровский
Китай США Тайвань
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
В Алматы перекроют движение на двух проспектах
В Алматы перекроют движение на пересечении двух проспектов
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
Фируза дебютировала в ММА
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления