СМИ: Самолет Нэнси Пелоси вылетел из США в сторону Тайваня

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вылетел с американской авиабазы Эндрюс, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Предположительно, сама Нэнси Пелоси находится на борту.

Охраняет спикера ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Вероятно, Пелоси полетит в Тайвань, как и планировала.

Потенциальная поездка политика на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. Однако этот визит вызвал крайне негативную реакцию Китая. Власти страны публично пригрозили США непредсказуемыми последствиями.

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Сама Пелоси так и не подтвердила, что посетит Тайвань во время своего турне по Азии, отмечает CNN, но подчеркнула, что США должны продемонстрировать свою поддержку острову. Источник, знакомый с планами спикера, сообщил CNN, что она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит в Тайвань все еще остается под вопросом.