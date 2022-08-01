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Комплексный план приватизации до 2025 года пересмотрят в Казахстане

премьер-министр, компании Фото: gov.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. На нем рассмотрели предложения по пересмотру комплексного плана приватизации до 2025 года, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

В настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.

В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. Так, в комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына».

Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в комплексный план приватизации.

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