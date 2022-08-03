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Нечем кормить - детсад в СКО могут закрыть

В СКО могут закрыть Фото: gov.kz
Один из детских садов в Северо-Казахстанской области могут закрыть. Причина – нечем кормить детей. Выросли цены на продукты, сообщает Zakon.kz.

Поставщик местной столовой отказался выполнять условия договора, передает Astana TV.

Родителям предложили оставлять ребят только до обеда, предварительно покормив утром. Но не всем это подходит.

У меня, например нет возможности- я работаю, муж работает, поэтому мне некуда его девать. А если его некуда девать, я дома сяду - без работы останусь. Тоже самое другие мамочки - всем нужно, чтобы садик работал в полном объеме. Ольга Комиссарова

По словам повара детсада, за 11 лет, что она здесь работает, не видела такого дефицита на кухне. Нет ни овощей, ни молока, ни хлеба. Детям могут предложить лишь остатки.

Проблемы с поставкой продуктов начались еще в марте. А недавно поставщик отказался выполнять договор. Говорит, что из-за взлетевших цен ему приходится работать в убыток.

В районном отделе образования пообещали проблему решить и не сокращать время пребывания детей в центре.

Сейчас будет внесено решение в Постановление управления образования, где мы перезаключим договора либо допсоглашение с данными поставщиками. На данный момент в мини-центре дети проводят полный день. Нехватку продуктов мы будем совместно с ТОО «Новомихайловском 2003» решать в виде спонсорской помощи. Руководитель районного отдела образования Мурат Ташмаганбетов

Сейчас ежемесячная оплата за сад в Новомихайловском составляет 14 тысяч тенге. Теперь же цену поднимут, говорят в районном отделе образования. Но родители не против. Говорят, что главное, чтобы их ребенок был сыт.

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Константин Вноровский
Северо-Казахстанская область
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