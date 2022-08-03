Еще одному подростку отрезало палец в Уральске

Еще одному подростку отрезало фалангу пальца на детской площадке и снова в Уральске, сообщает Zakon.kz.

13-летний Диас Каиргожин приехал в город из поселка к родственникам погостить. Забрался на спортивный тренажер и почувствовал пронзающую боль в руке, передает Первый канал «Евразия».

Из-за того, что тут не за что было держаться, я взялся за тренажер вот так, и руку придавило чем-то острым. Диас Каиргожин

Родные не стали ждать скорую помощь. И самостоятельно повезли подростка в больницу. Он был в шоковом состоянии.

Шла кровь, но врачи пришили фалангу. Порез пришелся, прям на середину пальцев. Сейчас наблюдаемся в поликлинике. Дедушка пострадавшего Адильбек Курманиязов

Только вчера произошел похожий случай, произошедший на другой детской площадке. Там подростку повезло меньше - фаланги двух пальцев 13-летнему Никите ампутировали. Теперь делом занимается полиция. А виновнику, если его установят, грозит до 5 лет заключения.

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После этих двух ЧП, а также после того, как ребенка насмерть придавило футбольными воротами, в акимате Уральска решили обследовать все детские и спортивные площадки в городе и исправить выявленные дефекты.