Назван фактор, препятствующий онкологии молочных желез

В Казахстане ежегодно выявляется порядка 4,5 тысячи новых случаев заболевания раком молочной железы, сообщает Zakon.kz.

Грудное вскармливание препятствует развитию онкологии молочных желез. Об этом рассказала перинатальный психолог Ирина Лазарева, сообщает URA.RU.

Кроме того, кормление грудью снижает риск появления послеродовой депрессии.

Грудное вскармливание – гормонозависимый процесс. После родов начинают свою работу два гормона: пролактин и окситоцин. Пролактин отвечает за выработку молока, которое необходимо новорожденному. Окситоцин отвечает за выделение молока, а также влияет на деятельность щитовидной железы и защищает молочные железы от онкологии. Ирина Лазарева

По мнению перинатального психолога, кормление грудью предотвращает послеродовые психологические расстройства.

Порядка 50% первородящих мам переживают депрессивные расстройства. Когда женщина кормит грудью, ее тело наполняется гормоном любви, доверия, что, в свою очередь, помогает снять стресс родов и послеродовые страхи.

Медики считают, что регулярная диагностика может изменить эти показатели к лучшему.