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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались Фото: Instagram/kimkardashian
В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется, сообщает Zakon.kz.

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались, сообщает lenta.ru.

Отмечается, что знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями. Как сообщили источники, у пары все еще «много любви и уважения друг к другу», однако большие расстояния и загруженный график «затрудняют поддержание отношений». По данным издания Eonline, Кардашьян и Дэвидсон расстались на этой неделе.

Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном в ноябре 2021 года.

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