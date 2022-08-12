Оружие и боеприпасы нашли на кладбище в Таразе

Жамбылские полицейские продолжают находить украденное оружие. По данным пресс-службы полиции региона, с первого августа 2022 года всего изъято 8 единиц стрелкового оружия, среди которых три пистолета и два автомата, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сотрудниками УКП ДП совместно с сотрудниками ДУИС на территории кладбища в Таразе обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета: изъято два пистолета, одно гладкоствольное ружье, 17 патронов, железный щит от бронежилета.

4 августа в Жамбылском районе найден полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого обнаружены автомат, похищенный из ДП, двуствольное гладкоствольное ружье. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Кроме того, 8 августа в областном центре под завалами камней обнаружен мешок синего цвета, внутри которого найдены пистолет и гладкоствольное одноствольное ружье. В этот же день рядом с автозаправочной станцией был обнаружен автомат.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.