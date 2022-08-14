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Атрофия мышц и ослабленный иммунитет: мать Саакашвили рассказала о его состоянии

экс-президент Грузии Фото: Instagram/saakashvilim
Мать бывшего грузинского лидера Гиули Аласания сообщила о том, что Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц, передает Zakon.kz.
Мышцы у него действительно атрофированы. Это видно и невооруженным глазом, – рассказала телеканалу Mtavari Arxi Аласания.

Женщина навестила сына в столичной клинике, куда экс-президента Грузии перевели еще 12 мая для медобследования. Также она отметила, что у Саакашвили ослаблен иммунитет.

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В четверг брат экс-президента Георгий Саакашвили сообщил, что политику поставили 17 диагнозов, он очень ослаб и похудел на 11 кг со дня поступления в клинику. Семья Саакашвили настаивает на его переводе за границу на лечение.

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Грузия Саакашвили Михаил
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