Дерматокосметолог объяснила, почему нельзя часто принимать душ с мылом
Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая в интервью порталу «Доктор Питер», рассказала, что ежедневное очищение тела не всегда полезно для здоровья.
Наша кожа покрыта защитной мантией — кислотной пленкой, состоящей из микроорганизмов и полезных липидов. Если ее постоянно счищать, то откроются ворота для проникновения инфекций и обезвоженности кожи. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая
Поэтому дерматолог уверена, что для тела необходимо мыться не более одного-двух раз в неделю. Исключением становится лишь жаркое время года, когда это можно делать чаще.
Дело в том, что в мыле и геле для душа есть лаурилсульфат или лауретсульфат натрия, которые при частом применении приводят к разрушению липидного слоя.
К тому же, водопроводная вода на пути к нам проходит несколько степеней очистки и обеззараживания, что тоже негативно сказывается на состоянии эпидермиса, увеличивая риск, аллергических реакций и появления дерматита. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая
При этом горячая вода сильнее вредит телу, чем холодная. В зимние месяцы частый горячий душ и вовсе приведет к шелушению кожи.
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