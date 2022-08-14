Дерматокосметолог объяснила, почему нельзя часто принимать душ с мылом

Если принимать душ более двух раз в день, используя мыло и другие косметические средства, можно нанести серьезный вред коже, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая в интервью порталу «Доктор Питер», рассказала, что ежедневное очищение тела не всегда полезно для здоровья.

Наша кожа покрыта защитной мантией — кислотной пленкой, состоящей из микроорганизмов и полезных липидов. Если ее постоянно счищать, то откроются ворота для проникновения инфекций и обезвоженности кожи. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая

Поэтому дерматолог уверена, что для тела необходимо мыться не более одного-двух раз в неделю. Исключением становится лишь жаркое время года, когда это можно делать чаще.

Дело в том, что в мыле и геле для душа есть лаурилсульфат или лауретсульфат натрия, которые при частом применении приводят к разрушению липидного слоя.

К тому же, водопроводная вода на пути к нам проходит несколько степеней очистки и обеззараживания, что тоже негативно сказывается на состоянии эпидермиса, увеличивая риск, аллергических реакций и появления дерматита. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая

При этом горячая вода сильнее вредит телу, чем холодная. В зимние месяцы частый горячий душ и вовсе приведет к шелушению кожи.