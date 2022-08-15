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Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане

Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане Фото: polisia.kz
В Нур-Султане на камеры видеонаблюдения попало ограбление с избиением, передает Zakon.kz.

В ночное время молодой человек находился возле памятника «Паровоз» по ул. Гeте, когда к нему подошел парень и попросил прикурить. Потом он избил потерпевшего и вырвал из его рук сотовый телефон.

Нападение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний житель столицы.

Он водворен в изолятор временного содержания.

Похищенный телефон парень продал прохожему в районе вокзала. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города.Начальник УП района «Сарыарка» Дулат Жумагулов

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Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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