Несчастный случай произошел в Шымкенте – ребенок скончался от удара током

В дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкента 15 августа в 20:30 от службы «103» поступило сообщение о смерти мальчика 2021 г. р., получившего удар электрическим током, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном по ул. Кулагер в мкр. Нуртас Каратауского района.

По словам родителей, в доме стояла электрическая печь, подключенная к удлинителю.

Ребенок играл рядом с печкой и по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Он скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Пресс-служба ДЧС Шымкента

По данным ведомства, в городе в августе произошло два несчастных случая, связанных с электрическим током: пострадала девочка 2013 г. р., скончался ребенок 2021 г. р.