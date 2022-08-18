Каждый боксер хотел бы биться в тяжелом весе – Александр Усик о бое с Джошуа

Первая встреча Усика и Джошуа состоялась в 2021 году в Лондоне. После 12 раундов по решению судей победителем и новым чемпионом мира стал украинский боец. Совсем скоро оба боксера окончательно выявят, кто является чемпионом, сообщает Zakon.kz.

21 августа состоится долгожданный бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Противники раз и навсегда определят, кто является настоящим чемпионом мира в супертяжелом весе.

В преддверии боя известный украинский боксер поделился мыслями о своей карьере, достижениях и предпочтениях.

Предстоящий поединок даст возможность бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа взять реванш за прошлое поражение и завоевать титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Но, как действующий король хэвивейтов и амбассадор ответственной игры Parimatch, Александр Усик не планирует расставаться с регалиями без боя.

Первая встреча Усика и Джошуа состоялась в 2021 году в Лондоне. После 12 раундов по решению судей победителем и новым чемпионом мира стал украинский боец.

Для Усика этот бой стал первым доказательством успешного перехода в тяжелую весовую категорию.

Поединок с Энтони Джошуа показал, что я могу боксировать и выигрывать в хэвивейте. Наверное, будь у меня еще минута или 30 секунд в 12-м раунде, могло произойти так, что Энтони оказался бы в нокауте. Но я уже об этом не думаю. Александр Усик

Эмоции от нахождения на ринге и от заслуженной победы, по словам Усика, сложно передать словами, можно только испытать.

Для того, чтобы почувствовать то, что чувствую я в такие моменты, нужно хотя бы раз выйти на ринг или сделать нечто очень сложное. Это большое счастье за команду, благодарность Господу Богу за силу, которую он дарит мне каждый день. Это радость за людей, которые радуются вместе со мной. Эти эмоции невозможно передать какими-либо словами, нужно прочувствовать. Это большая работа в зале и по жизни. И наслаждение тем, что, слава Богу, у тебя все получается. Александр Усик

К воскресному бою команда Усика готовилась серьезно.

Тренер пересматривал прошлый поединок много раз и пересматривает сейчас. Мы нарабатываем новые комбинации, которые будем реализовывать в нашем реванше. Сейчас я не могу раскрыть все секреты, которые мы нарабатываем, но мы с тренером увидели много всего. Александр Усик

О переходе в тяжелый вес было много шума, но Александр уверен, что покорит и эту категорию.

Я думаю, каждый боксер хотел бы бороться в хэвивейте. У кого есть такая возможность, тот ею пользуется, у кого нет – мечтает. Когда я боксировал в крузервейте, я сказал себе лично, что перейду в тяжелый вес как только завоюю все четыре пояса дивизиона. Я сдержал свое слово. Александр Усик

Своим личным достижением украинец считает победу на Олимпийских играх 2012 года. Но, вполне возможно, что скоро все изменится.

Я считаю наивысшим достижением в своей карьере олимпийское золото в любителях. Для меня на данный момент нет ничего выше. Ни пояса в крузервейте, ни то, что есть в хэвивейте. Возможно, если я объединю все четыре пояса в тяжелом весе, то уже подумаю, что лучше. Александр Усик

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в Джидде, Саудовской Аравии, в 02:00 по времени Нур-Султана.

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