Иран смягчил свои требования для ядерной сделки

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ослабить санкционное давление на представителей КСИР. Мера не отменит полностью санкции против КСИР, однако значительно снизит их эффективность, передает Zakon.kz.

Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции, сообщает lenta.ru.

Это требование было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В то же время отмечается, что Тегеран хочет добиться включения в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки.

Однако окончательный исход переговоров все еще остается неопределенным.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз намерен ослабить санкционное давление на представителей КСИР. Инициатива была предложена ЕС с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и в сотрудничестве с американскими чиновниками. По данным издания, мера не отменит полностью санкции против КСИР, однако значительно снизит их эффективность.