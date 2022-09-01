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Руслан Баймишев покинул должность вице-министра МИИР РК

снятие с должности Фото: Руслан Баймишев/primeminister.kz
Постановлением правительства Руслан Баймишев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Zakon.kz.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алма-Ате.

Окончил Юридическую академию "Фемида", Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева. 

В 2008-2016 годах работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2016-2019 годах — и.о. директора; директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С декабря 2019 года по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

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