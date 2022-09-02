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Астанчанин незаконно проводил азартные игры в подвале

столица, игра Фото: pixabay
Житель столицы открыл незаконное игорное заведение в подвале одного из жилых домов. Он проводил азартные игры, продавал и приобретал фишки за деньги, сообщает Zakon.kz.

Мужчине грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.

При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме или районе, просим сообщать по телефонам доверия Агентства и территориальных департаментов в круглосуточном режиме. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Всего за 7 месяцев 2022 года АФМ пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них подпольных казино – 4.

Из незаконного оборота изъято порядка 3 тыс. предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге.

Организаторам игорного бизнеса назначили крупные штрафы в Кызылорде. Им вынесли приговор, назначив штрафы: одному – 200 МРП (636 000 тенге), второму — 1000 МРП (3 180 000 тенге)

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