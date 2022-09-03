На "свободно летающий объект" обратили внимание ассистенты космонавтов на МКС

Фото: pixabay

Во время полета Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытом космосе наземные ассистенты заметили недалеко от солнечной батареи Служебного модуля непонятный объект, однако космонавт его разглядеть не смог, передает Zakon.kz.

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