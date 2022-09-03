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На "свободно летающий объект" обратили внимание ассистенты космонавтов на МКС

МКС Фото: pixabay
Во время полета Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытом космосе наземные ассистенты заметили недалеко от солнечной батареи Служебного модуля непонятный объект, однако космонавт его разглядеть не смог, передает Zakon.kz.
Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое, – цитирует РИА Новости наземного специалиста, обратившегося к Артемьеву.

По словам специалиста ЦУПа, он заметил некий "свободно летающий объект". После того, как Артемьев не смог его обнаружить, тратить время на его поиски в космосе никто не стал, космонавты перешли к плановой работе.

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