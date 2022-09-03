Церемония гашения почтовой марки прошла в честь юбилея Кокшетауского университета

На почтовых марках изображен великий ученый, в честь которого названо высшее учебное заведение – Шокан Уалиханов. Кокшетаускому университету в этом году исполнилось 60 лет, передает Zakon.kz.

Начало нового юбилейного учебного года в Ualikhanov University ознаменовано неординарным событием – торжественной церемонией гашения почтовой марки, посвященной 60-летию нашего университета. Идея разработки юбилейной марки принадлежит моему коллеге – первому проректору Галыму Байтук. Ректор университета Марат Сырлыбаев

В мероприятии приняли участие руководитель Акмолинского областного филиала АО "Казпочта", выпускник данного университета, обучавшийся на физико-математическом факультете, Кайрат Бекенов, члены студенческого парламента, а также студенты первого курса, преподаватели.

Фото: Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова

Бекенов подарил университету альбом, в котором представлены марки, связанные с историей Акмолинской области, начиная с 1992 года. Этот дорогой памятный подарок передан в музей университета.

Студенты, приехавшие из разных регионов Казахстана, направили письма своим родителям в конвертах, на которых наклеена юбилейная марка учебного заведения.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с началом нового юбилейного учебного года! Пусть он будет для всех нас плодотворным, ярким, интересным, – поздравил студентов ректор.

Номинал почтовых марок с изображением Шокана Уалиханова соответствует тарифу на пересылку заказного письма весом до 50 г наземным транспортом в пределах Казахстана. Тираж – 10 тыс. штук.

В марках применены элементы защиты УФ-краской и лакирование. Дизайн разработан заведующей кафедрой творчества и дизайна А. О. Амиржановой. У граждан появилась возможность использовать марки, посвященные 60-летию НАО "Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова", для отправки своей почтовой корреспонденции по Казахстану и миру.

Выпуски государственных знаков почтовой оплаты традиционно посвящаются выдающимся историческим событиям, а также известным личностям.