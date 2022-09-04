Пожар в Костанайской области: в регионе усилены наряды полиции

Полицейские региона принимают участие в тушении пожара и продолжают в усиленном режиме охрану общественного порядка в Аулиекольском районе во избежание фактов мародерства в населенных пунктах, передает Zakon.kz.

Сообщается, что трасса республиканского значения Костанай – Аулиеколь – Сурган усилена патрулями. За безопасностью дорожного движения следят по всем направлениям.

За прошедшие сутки полицейские оказали помощь в эвакуации женщины-инвалида в поселке Озерное, которая не могла самостоятельно покинуть жилище.

Фото: polisia.kz

В поселке Аманкарагай был спасен 60-летний мужчина, чей дом оказался отрезанным огнем от дороги.

Фото: polisia.kz

Также при патрулировании сотрудниками полиции на 96 км трассы Костанай – Аулиеколь был обнаружен мужчина без сознания с ожогами. Ему была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в больницу. Сейчас его состояние стабильное.

Фото: polisia.kz

Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.

2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

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4 сентября под завалами было найдено тело 86-летнего инвалида, который ранее отказался от эвакуации. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.

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Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.

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Для тушения пожара в Костанайскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства.