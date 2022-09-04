Пожар в Костанайской области: в регионе усилены наряды полиции
Сообщается, что трасса республиканского значения Костанай – Аулиеколь – Сурган усилена патрулями. За безопасностью дорожного движения следят по всем направлениям.
За прошедшие сутки полицейские оказали помощь в эвакуации женщины-инвалида в поселке Озерное, которая не могла самостоятельно покинуть жилище.
Фото: polisia.kz
В поселке Аманкарагай был спасен 60-летний мужчина, чей дом оказался отрезанным огнем от дороги.
Фото: polisia.kz
Также при патрулировании сотрудниками полиции на 96 км трассы Костанай – Аулиеколь был обнаружен мужчина без сознания с ожогами. Ему была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в больницу. Сейчас его состояние стабильное.
Фото: polisia.kz
Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.
4 сентября под завалами было найдено тело 86-летнего инвалида, который ранее отказался от эвакуации. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.
Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.
Для тушения пожара в Костанайскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства.