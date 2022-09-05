Токаев встретился с пострадавшими от пожара в Костанайской области

После совещания оперативного штаба Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай, сообщает Zakon.kz.

Затем президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь. Он встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

Фото: akorda.kz

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.