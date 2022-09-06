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Пожарные ВКО показали на видео сброс воды с вертолета на горящую траву

Пожар в ВКО сухостой Фото: Zakon.kz
Пожар тушат около 300 человек, угрозы населенным пунктам нет. Для борьбы с огнем пожарные привлекли вертолет МИ-8 с водосливным устройством, сообщает Zakon.kz.

В районе Алтай продолжается тушение загорания травы и кустарника на территории лесных хозяйств. Об этом информируют в ДЧС ВКО.

Отмечается, что тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь возгорания – 400 га.

Самолет АН-2 Казавиалесоохраны патрулирует местность для визуального обследования.

Сообщается, что угрозы для населенных пунктов нет.

В ликвидации пожара участвуют около 300 человек и 24 единицы техники ДЧС ВКО, Лесхоза, местных исполнительных органов.

Для борьбы с огнем также привлекли вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Пожарные сбросили 6 тонн воды.

В ДЧС ВКО и на месте пожара работают в круглосуточном режиме оперативные штабы.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область и провел заседание оперштаба по ликвидации пожаров.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. Движение на дорогах ограничили. Позже жителей нескольких сел Аулиекольского района эвакуировали из-за распространения огня.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Комиссия подсчитывает ущерб.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Приняты меры по ликвидации стихийного бедствия.

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Данияр Кунафин
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