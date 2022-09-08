Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы

В Алматы в частном секторе организовали необычный "бизнес" – за заборами домов выявили три секс-притона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте polisia.kz, в мкр. Алмас Ауэзовского района выявлен салон боди-массажа. В нем, помимо услуг массажа, сотрудницы оказывали интим. Полицейские на месте задержали администратора заведения и семь девушек, работающих в салоне.

Этой же ночью установлены еще два объекта, позиционировавшие себя салонами оздоровительного массажа. На самом же деле речь идет о притонах со своей постоянной клиентурой и гибким графиком работы. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Он уточнил, что в отношении владельцев заведений возбуждены дела по ст. 450 КоАП РК за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией.

Меры административного воздействия также были приняты в отношении 15 женщин легкого поведения. Большая часть из них не имеет регистрации в Алматы. Личности доставленных в обязательном порядке проверены по учетам на причастность к каким-либо преступлениям и правонарушениям. Улан Абулхайыр

По словам начальника УП Ауэзовского района, аналогичные рейды проводятся на постоянной основе не только в частном секторе, но и в спальных районах мегаполиса.