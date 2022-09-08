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2,3 млрд тенге выделят на строительство жилья для погорельцев Костанайской области

2,3 млрд тенге выделят на строительство жилья для погорельцев Костанайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК рассказал, какую помощь окажут жителям Костанайской области, пострадавшим из-за природных пожаров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодня поступила первая бюджетная заявка от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По этой заявке 2,3 млрд тенге из резерва правительства будет выделено. Эти средства целевые. Они будут направлены на строительство жилья.Алибек Куантыров

Как уточнил глава Миннацэкономики, на эти средства будет построен 91 жилой дом.

На каждый дом выделяется по 25 млн тенге. Дома эти будут построены в райцентрах, на каждый дом выделяется 10 соток, площадь домов составит 100 кв. м.Алибек Куантыров

Министр заверил, что дома будут обеспечены газом, водой, светом и к ним будут подведены дороги.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

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7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

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Куантыров Алибек МНЭ РК МЧС РК Костанайская область
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