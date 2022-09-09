Как отреагировали мировые лидеры на смерть королевы Елизаветы II
Президент САШ Джо Байден отменил запланированное на четверг публичное выступление после новости о смерти королевы;
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье и всему королевству по поводу невосполнимой утраты: "Наши мысли и молитвы с вами";
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что королева навсегда останется в памяти за верность стране и непоколебимую преданность британскому народу;
Экс-президент США Билл Клинтон назвал правление Елизаветы II "заметным", а ее жизнь — "экстраординарной";
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Елизавету II "женщиной, которая сформировала столетие";
77-ой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после смерти королевы заявил, что это самый грустный день страны;
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что будет помнить Елизавету II как "друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила неизгладимое впечатление на свою сторону и век";
Президент Ирландии Дэниел Хиггинс заявил, что королева "служила британскому народу с исключительным благородством".
Утром 8 сентября состояние здоровья Елизаветы II значительно ухудшилось. И этой же ночью королева скончалась на 97 году жизни.
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