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Как отреагировали мировые лидеры на смерть королевы Елизаветы II

королева Фото: Instagram/dukeandduchessofcambridge
Королеву Великобритании считали символом постоянства. На ее уход из жизни отреагировали многие мировые политики, передает Zakon.kz.

  • Президент САШ Джо Байден отменил запланированное на четверг публичное выступление после новости о смерти королевы;

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье и всему королевству по поводу невосполнимой утраты: "Наши мысли и молитвы с вами";

  • Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что королева навсегда останется в памяти за верность стране и непоколебимую преданность британскому народу;

  • Экс-президент США Билл Клинтон назвал правление Елизаветы II "заметным", а ее жизнь — "экстраординарной";

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Елизавету II "женщиной, которая сформировала столетие";

  • 77-ой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после смерти королевы заявил, что это самый грустный день страны;

  • Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что будет помнить Елизавету II как "друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила неизгладимое впечатление на свою сторону и век";

  • Президент Ирландии Дэниел Хиггинс заявил, что королева "служила британскому народу с исключительным благородством".

Утром 8 сентября состояние здоровья Елизаветы II значительно ухудшилось. И этой же ночью королева скончалась на 97 году жизни.

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Елена Беляева
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