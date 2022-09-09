В Таразе обнаружили притон в оздоровительном комплексе
Началось досудебное расследование по статье 309 части 1 УК РК - “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”.
Как сообщили в полиции, задержанная дала признательные показания. Изъяты вещественные доказательства — деньги и журнал учета посетителей.
За последнее время на территории Жамбылской области в отделы полиции доставлены 18 девушек, занимавшихся проституцией. Они прошли дактилоскопирование и их поставили на учет.
Полицейские зарегистрировали 11 фактов приставания в общественных местах. Составлены административные протоколы по ст. 449 ч. 1 КоАП РК.
28 июня притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске. Управление криминальной полиции задержало двоих граждан. С мая по июнь они предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали платные интим-услуги в саунах и квартирах.
18 августа в Нур-Султане на территории района "Есиль" незаконно предоставляли интимные услуг в SPA-салоне. Группа действовала по указаниям организатора. Он распределял роли, график работы и оплату каждому.
5 сентября четыре притона выявлены в центральной части Алматы. Их замаскировали под частные коттеджи. В итоге задержали 40 человек.
8 сентября сотрудники криминальной полиции в одной из бань Мунайлинского района взяли под стражу двух гражданок, которые подозреваются в сводничестве.
8 сентября в частном секторе Алматы организовали необычный "бизнес" – за заборами домов выявили три секс-притона.