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Конституционный совет принял решение по обращению Токаева

Конституционный совет принял решение по обращению Токаева Фото: Zakon.kz
Конституционный совет принял решение по обращению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в комментарии, Конституционный совет принял решение по обращению президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Основного закона, проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

Проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента республики, а также внесение изменений в ст. 2 Основного закона касательно переименования столицы страны.Комментарий к решению Конституционного совета

Как следует из заключения, Конституционный совет решил:

  1. Признать проект Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции РК, в том числе требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Основного закона.

  2. Согласно п. 3 ст. 74 Конституции РК заключение Конституционного совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

  3. Опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.

5 июля замглавы правительства Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут. Он отметил, что пока не видит никаких оснований для переименования.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК выступили с инициативой ввести норму о 7-летнем однократном президентстве до выборов и вернуть прежнее название столицы – Астана.

3 сентября первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе и, безусловно, заслуживает внимания.

12 сентября Конституционным советом принято к производству обращение президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

13 сентября пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что предложение парламентариев о возвращении столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия президента.

Решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было принято на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2019 года. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

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