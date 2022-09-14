Казахстан не будет направлять миротворцев в Армению – МИД

Министр иностранных дел РК, заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий прокомментировал позицию Казахстана в отношении обращения Армении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос, будет ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению, Тлеуберди ответил, что вопрос так не стоит.

Нет, пока вопрос так не стоит. Вчера на внеочередном совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал глав государств-членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом, информация принята, и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение и потом проинформировал глав государств. Мухтар Тлеуберди

Глава МИД РК добавил, что в настоящее время первоочередная задача состоит в возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Вообще, надо исходить из того, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, демаркирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело. Поэтому сейчас первая задача – возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Казахстан готов поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще, наверное, займет 2-3 года демаркация. Мухтар Тлеуберди

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

13 сентября Армения официально обратилась за помощью к ОДКД и ООН.

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе прокомментировали в ОДКБ. Секретариат организации считает, что применение силы неприемлемо.

Также к деэскалации конфликта Азербайджан и Армению призвал Генсек ООН.

Ночью 14 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой он подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Утром этого же дня стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана.

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