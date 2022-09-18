Столичный акимат переименовал свою страницу в соцсети
Фото: pixabay
Акимат сменил название в Instagram из-за постановления о переименовании столицы из города Нур-Султан в город Астана, сообщает Zakon.kz.
Также пресс-служба поменяла аватарку в соцсети.
Фото: скриншот
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.
14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.
15 сентября общественность и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.
17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ об официальном возвращении городу названия Астана.
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