Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кыргызстан и Таджикистан договорились об отводе военных сил от границы

военные Фото: Медиа Штаб КР
Пресс-служба председателя Согдийской области Таджикистана заявила о том, что председатели госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев договорились об отводе военных сил от границы, сообщает Zakon.kz.
Со стороны глав ГКНБ обеих стран был подписан протокол, согласно которому дополнительные военные силы и военная техника будут возвращены на постоянное место дислокации и обеспечена безопасность жителей, - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на приграничном КПП "Гулистон", в ходе которой главы силовых структур обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана. 

Новость по теме

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

Новость по теме

Кыргызстан и Таджикистан выразили свои позиции по поводу конфликта на границе

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Кыргызстане объявили 19 сентября днем национального траура.

Министерство здравоохранения РК информировало, что на 09:00 19 сентября общее количество пострадавших, поступивших в больницы, составило 163 человека.

Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.

В Таджикистане, по разным данным СМИ, погибли 35 человек и более 35 пострадали. 

Читайте также

Токаева пригласили принять участие во Всемирном экономическом форуме в 2023 году

Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан

Microsoft рассматривает возможность расширения присутствия в Казахстане

Елена Беляева
Кыргызстан Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
курсы валют
Курсы валют на 19 cентября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления