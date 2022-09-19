Кыргызстан и Таджикистан договорились об отводе военных сил от границы

Пресс-служба председателя Согдийской области Таджикистана заявила о том, что председатели госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев договорились об отводе военных сил от границы, сообщает Zakon.kz.

Со стороны глав ГКНБ обеих стран был подписан протокол, согласно которому дополнительные военные силы и военная техника будут возвращены на постоянное место дислокации и обеспечена безопасность жителей, - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на приграничном КПП "Гулистон", в ходе которой главы силовых структур обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана.

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Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

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Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Кыргызстане объявили 19 сентября днем национального траура.

Министерство здравоохранения РК информировало, что на 09:00 19 сентября общее количество пострадавших, поступивших в больницы, составило 163 человека.

Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.

В Таджикистане, по разным данным СМИ, погибли 35 человек и более 35 пострадали.