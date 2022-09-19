Кыргызстан и Таджикистан договорились об отводе военных сил от границы
Со стороны глав ГКНБ обеих стран был подписан протокол, согласно которому дополнительные военные силы и военная техника будут возвращены на постоянное место дислокации и обеспечена безопасность жителей, - говорится в сообщении.
Встреча состоялась на приграничном КПП "Гулистон", в ходе которой главы силовых структур обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана.
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