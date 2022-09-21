В Казахстане увеличится производство сахара до 450 тыс. тонн

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин отметил, что базовые вопросы по ситуации с сахаром в стране решены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минторговли сообщил, что ведомство нашло финансирование на закуп сахара-сырца для отечественных заводов. Теперь они полностью обеспечены сырьем, поэтому производство вырастет как минимум до 400-450 тыс. тонн в год.

Но есть определенный объем сахара, который требуют кондитеры, поэтому у нас сейчас подписывается индикативный баланс с Россией. Мы 100-150 тыс. тонн будем получать оттуда. На сегодняшний день последняя цена, которую я фиксировал, заходила сюда по 45 рублей. Серик Жумангарин

Также 21 сентября в Мажилисе министр национальной экономики Алибек Куантыров представил новые поправки в Налоговый кодекс Казахстана, которые направлены на стимулирование отечественных товаропроизводителей. В частности, было предложено освободить импортеров сахара от уплаты НДС.