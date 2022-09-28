Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трамп считает, что в мире наступило самое опасное время за всю историю

в мире наступило самое опасное время за всю историю Фото: Instagram/realdonaldtrump
В мире наступило, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил бывший американский президент Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал в эфире радиостанции WABC.

Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно, вообще когда-либо. Экс-президент США Дональд Трамп

При этом он отметил, что "все, что сейчас происходит в мире, <…> все ужасные вещи, которые происходили в Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване".

Также Трамп подчеркнул, что конфликт в Украине никогда не должен был произойти, однако в настоящий момент уже обсуждается применение ядерного оружия, что является самой большой угрозой.

Читайте также

Разрушены три нитки газопровода "Северный поток"

Латвия ввела режим ЧС в граничащих с Россией районах

В Германии прошли акции протеста против роста цен

Константин Вноровский
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления