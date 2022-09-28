Трамп считает, что в мире наступило самое опасное время за всю историю

В мире наступило, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил бывший американский президент Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал в эфире радиостанции WABC.

Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно, вообще когда-либо. Экс-президент США Дональд Трамп

При этом он отметил, что "все, что сейчас происходит в мире, <…> все ужасные вещи, которые происходили в Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване".

Также Трамп подчеркнул, что конфликт в Украине никогда не должен был произойти, однако в настоящий момент уже обсуждается применение ядерного оружия, что является самой большой угрозой.