ГТС: Масштабные кибератаки на Казнет продолжаются

29 сентября утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в АО "Государственная техническая служба".

Данное обстоятельство, как подчеркнули в АО "ГТС", отражается на работе интернет-соединений во всех регионах Казахстана.

На данный момент техническими специалистами АО "ГТС" ведутся работы по нейтрализации угроз. Пресс-служба АО "Государственная техническая служба"

Ранее сообщалось, что в различных регионах Казахстана, в том числе Астане, Алматы, Шымкенте, на протяжении нескольких дней наблюдаются сбои в работе интернета, которые не прекратились 29 сентября.

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Впервые о том, что на Казнет совершили DDoS-атаку, стало известно 25 сентября. В АО "Государственная техническая служба" сообщили, что кибератаки приводят к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи.

28 сентября утром казахстанцы из разных регионов страны пожаловались на сбои в работе интернета, предоставляемого Tele2, Kcell и Beeline Казахстан. Корреспонденту редакции в пресс-службах операторов связи сообщили, что их сети работают в штатном режиме, а также отметили, что проблема глобальная и не на стороне операторов.

Сбой интернет-соединений также привел к задержке рейсов в аэропортах Алматы и Атырау, так как регистрацию на рейсы пришлось производить вручную.

В АО "ГТС" позднее сообщили, что кибератаки на Казнет, в частности, на сайты госорганов, продолжаются на протяжении нескольких дней, что привело к задержкам соединения интернета. В Государственной технической службе предположили, что кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

В этот же день вечером в АО "ГТС" раскрыли подробности хакерских атак на Казнет: вредоносная активность впервые была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась, а пик атаки пришелся на 28 сентября. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами.