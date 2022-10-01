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Google закрывает игровой стриминг Stadia

Google закрывает игровой стриминг Stadia Фото: pixabay
Компания Google объявила о закрытии стримингового сервиса Stadia, позволявшего запускать современные и требовательные к "железу" игры даже на слабых компьютерах, передает Zakon.kz.

Сервис прекратит работу 18 января 2023 года, после этого возможность запуска игр будет отключена, сообщили представители американской компании в блоге на официальном сайте.

Корпорация пообещала вернуть пользователям деньги за все оборудование, приобретенное через магазин Google Store, и возместит стоимость игр и DLC.

Команду Stadia распустят, ее сотрудники продолжат работу в других подразделениях компании. Google планирует продолжить инвестировать в новые инструменты, платформы и технологии, которые будут применяться в других подразделениях Google, таких как YouTube и Google Play, играх для дополненной реальности и проектах отраслевых партнеров.

Руководство сообщило, что решило закрыть сервис из-за его низкой популярности. В Google признали, что ей не удалось привлечь к Stadia большую аудиторию.

Google Stadia запустился осенью 2019 года. Сервис позволял играть в ресурсоемкие тайтлы на любом компьютере: картинка стримилась с мощных серверов, получающих команды на управление игрой удаленно. Запустить игру из облака можно было через браузер Google Chrome, Pixel-смартфоны, отдельные мобильные устройства производства Samsung, Razer и Asus, а также планшеты с Chrome OS и телевизоры с Chromecast.

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