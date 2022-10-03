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В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

выборы в Бразилии Фото: pixabay
Для победы в первом туре на выборах требовалось набрать свыше 50%. Ни один из кандидатов не перешагнул этот порог, сообщает Zakon.kz.

Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Второй тур запланирован на 30 октября.

Пока подсчитано 97,45% бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93%, за ним идет действующий глава государства Жаир Болсонару с 43,63% голосов.

Для победы в первом туре требовалось набрать свыше 50%.

Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки избирателей.

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