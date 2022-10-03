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Спасатели Усть-Каменогорска извлекли из ямы троих щенков и сняли с дерева кота

Спасатели Восточного Казахстана извлекли из ямы троих щенков и сняли с дерева кота Фото: скриншот видео, пресс-служба ДЧС ВКО
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области пришли на помощь к четвероногим "пушистикам" – извлекли из ямы троих щенков и сняли с дерева кота, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в Усть-Каменогорске трое щенков упали в 2,5-метровую яму и несколько часов пробыли там.

Маленьких щенят обнаружила женщина, которая услышала жалобный писк. Она сразу же вызвала спасателей. Сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО, прибыв на место, спустились в глубокую яму и, добравшись до четвероногих "пушистиков", аккуратно подняли их наверх.Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели Усть-Каменогорска извлекли из ямы троих щенков и сняли с дерева кота

Фото: скриншот видео

Также в ведомстве сообщили, что помощь спасателей понадобилась коту в районе ул. Металлургов в Усть-Каменогорске.

Кот испугался собак, забрался на высокое дерево и никак не мог спуститься. Очевидцы пытались его снять и приманивали вкусным кормом, но кот упорно не сдавался.Пресс-служба ДЧС ВКО

Спустя день жители обратились за помощью в службу "112".

Сотрудниками Оперативно-спасательного отряда испуганный кот был "спасен" при помощи трехколенной лестницы, по которой они ловко забрались на дерево.Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели Усть-Каменогорска извлекли из ямы троих щенков и сняли с дерева кота

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напомнили, что о чрезвычайной ситуации можно сообщить по номеру "112".

15 сентября стало известно, что спасатели Усть-Каменогорска помогли котенку спуститься с высоты около 25 м. Застрявшего на дереве питомца заметил житель района Новая Согра Сергей Сидоров.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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