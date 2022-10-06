Как продвигается строительство селезащитной плотины в горах Алматы
Как заверяет главный инженер-технадзор отдела строительства "Казселезащиты" Улмекен Жанахметова, если не возвести плотину, опасные явления принесут городу огромный ущерб. "Он окажется сразу и социальный, и материальный, и экологический. И будет сопровождаться человеческими жертвами", пояснила специалист.
Фото: Казселезащита
В горах Алматы очень много моренных озер – около 28. Их таяние приводит к лавинам, которые вызывают катастрофические разрушения. Чтобы найти способ защитить население, мы тщательно изучили территорию и сейчас реализовываем данный объект. Плотина будет находиться на территории Иле-Алатауского национального парка. Она поможет предотвратить гибель людей и разрушение инфраструктуры, – рассказал начальник отдела строительства "Казселезащиты" Жанибек Туругильдеев.
Строительство плотины началось в 2020 году по поручению президента и согласно постановлению правительства. Ее создание связано с учащением схода оползней и таяний ледников, а как известно, плотины являются наиболее эффективным средством защиты от мощного селевого потока.
Фото: Казселезащита
Строительство плотины необходимо в целях защиты населения, мест массового отдыха, существующих объектов народного хозяйства. Защищаемая территория является частью национального природного парка. Там расположены каскад Алматинских ГЭС, автодорога, санаторий Алма-Арасан и зоны отдыха, – говорит Улмекен Жанахметова.
Фото: Казселезащита
Общая стоимость строительства плотины составит 10,5 млрд тенге.
Фото: пресс-служба Комитета по ЧС
В зоне воздействия селевых потоков находятся наиболее освоенные и густонаселенные районы, в которых проживает более 6 млн человек, расположены крупные населенные пункты – Алматы, Шымкент, Тараз, а также Алматинская и Жетысуская области.
Фото: пресс-служба Комитета по ЧС
К наиболее активной в селевом отношении относится центральная часть хребта Иле Алатау (Алматинский регион) от бассейна реки Каскелен на западе до реки Тургень на востоке.
В указанной области зарегистрировано более 164 озер и временно пустующих озерных котловин. Опасные объемы озер могут составлять от 200 тыс. м³ до 2-9 млн м³.
В Илейском Алатау также селеопасными являются бассейны рек Узункаргалы, Шамалган, Каскелен, Аксай, Каргалы, Улкен Алматы, Киши Алматы, Талгар, Есик, Тургень.
Автор: Максим Елизаров