Как продвигается строительство селезащитной плотины в горах Алматы

Сооружение, которое защитит Алматы в случае разрушительного селя, должно появиться в 2023 году на территории Иле-Алатауского национального парка. Оно поможет предотвратить гибель людей и разрушение инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Как заверяет главный инженер-технадзор отдела строительства "Казселезащиты" Улмекен Жанахметова, если не возвести плотину, опасные явления принесут городу огромный ущерб. "Он окажется сразу и социальный, и материальный, и экологический. И будет сопровождаться человеческими жертвами", пояснила специалист.

Фото: Казселезащита

Проект плотины разработала компания "Казгидро", а ее строительством занимается государственное учреждение "Казселезащита", которое отвечает за защиту регионов от природных катаклизмов. За селеопасными участками организации будут следить с помощью автоматизированной системы мониторинга.

В горах Алматы очень много моренных озер – около 28. Их таяние приводит к лавинам, которые вызывают катастрофические разрушения. Чтобы найти способ защитить население, мы тщательно изучили территорию и сейчас реализовываем данный объект. Плотина будет находиться на территории Иле-Алатауского национального парка. Она поможет предотвратить гибель людей и разрушение инфраструктуры, – рассказал начальник отдела строительства "Казселезащиты" Жанибек Туругильдеев.

Строительство плотины началось в 2020 году по поручению президента и согласно постановлению правительства. Ее создание связано с учащением схода оползней и таяний ледников, а как известно, плотины являются наиболее эффективным средством защиты от мощного селевого потока.

Фото: Казселезащита

Специалисты отмечают, что бассейн реки Улкен Алматы относится к первой категории селевой опасности. По их словам, в верховьях бассейна расположено 98 селеопасных участков, 89 ледников, 19 моренных и ледниковых озер, среди которых четыре являются прорывоопасными.

Строительство плотины необходимо в целях защиты населения, мест массового отдыха, существующих объектов народного хозяйства. Защищаемая территория является частью национального природного парка. Там расположены каскад Алматинских ГЭС, автодорога, санаторий Алма-Арасан и зоны отдыха, – говорит Улмекен Жанахметова.

Фото: Казселезащита

В ответственной компании рассказали, что высота плотины составит 41,1 м, а общая площадь с карьером – 15,8 га.

Общая стоимость строительства плотины составит 10,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба Комитета по ЧС

Как сообщили в ГУ "Казселезащита", по активности и мощности селевых проявлений Казахстан занимает одно из первых мест в СНГ. Около 15% территории республики (164 тыс. км²) являются зонами формирования и разрушительного воздействия этого опасного вида экзогенных процессов. Здесь расположено 2700 ледников, 790 моренных и ледниковых озер, 609 селеопасных участков, которые непосредственно угрожают около 9000 объектам хозяйствования и 40 тысячам населения. Наиболее широко сели распространены в горных районах юго-восточного Казахстана.

В зоне воздействия селевых потоков находятся наиболее освоенные и густонаселенные районы, в которых проживает более 6 млн человек, расположены крупные населенные пункты – Алматы, Шымкент, Тараз, а также Алматинская и Жетысуская области.

Фото: пресс-служба Комитета по ЧС

Так, из суммарной площади в 13 тыс. км² селеопасных зон Казахстана только на Алматинскую область приходится свыше 11 тыс. км².

К наиболее активной в селевом отношении относится центральная часть хребта Иле Алатау (Алматинский регион) от бассейна реки Каскелен на западе до реки Тургень на востоке.

В указанной области зарегистрировано более 164 озер и временно пустующих озерных котловин. Опасные объемы озер могут составлять от 200 тыс. м³ до 2-9 млн м³.

В Илейском Алатау также селеопасными являются бассейны рек Узункаргалы, Шамалган, Каскелен, Аксай, Каргалы, Улкен Алматы, Киши Алматы, Талгар, Есик, Тургень.

Автор: Максим Елизаров