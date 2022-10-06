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ЕАЭС и Иран договорились сохранить беспошлинный режим торговли

ЕАЭС и Иран договорились сохранить беспошлинный режим торговли Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената ратифицировали Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что целью Протокола является продление срока действия Временного соглашения до 27 октября 2025 года и недопущения разрыва преференциального режима торговли между сторонами.

Учитывая емкость иранского рынка, развитие торгово-экономического сотрудничества с таким партнером носит стратегический характер. Временное соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия три года. Ратификация протокола к временному соглашению позволит продлить его действие до тех пор, пока мы не заверим переговоры по постоянному соглашению. Таким образом позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев

В заключении профильного комитета сената сказано, что временное соглашение направлено на:

  • либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров по ряду товаров;

  • создание основы для формирования зоны свободной торговли, в рамках которой в соответствии с международными правилами, стандартами и практиками пошлины и иные ограничительные меры регулирования торговли будут устранены в отношении торговли между сторонами;

  • поддержку экономического и торгового взаимодействия между сторонами;

  • создание основ для развития более тесного сотрудничества и облегчения взаимодействия между сторонами.

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