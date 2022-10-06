ЕАЭС и Иран договорились сохранить беспошлинный режим торговли
Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что целью Протокола является продление срока действия Временного соглашения до 27 октября 2025 года и недопущения разрыва преференциального режима торговли между сторонами.
Учитывая емкость иранского рынка, развитие торгово-экономического сотрудничества с таким партнером носит стратегический характер. Временное соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия три года. Ратификация протокола к временному соглашению позволит продлить его действие до тех пор, пока мы не заверим переговоры по постоянному соглашению. Таким образом позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев
В заключении профильного комитета сената сказано, что временное соглашение направлено на:
либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров по ряду товаров;
создание основы для формирования зоны свободной торговли, в рамках которой в соответствии с международными правилами, стандартами и практиками пошлины и иные ограничительные меры регулирования торговли будут устранены в отношении торговли между сторонами;
поддержку экономического и торгового взаимодействия между сторонами;
создание основ для развития более тесного сотрудничества и облегчения взаимодействия между сторонами.