ЕАЭС и Иран договорились сохранить беспошлинный режим торговли

Депутаты Сената ратифицировали Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что целью Протокола является продление срока действия Временного соглашения до 27 октября 2025 года и недопущения разрыва преференциального режима торговли между сторонами.

Учитывая емкость иранского рынка, развитие торгово-экономического сотрудничества с таким партнером носит стратегический характер. Временное соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия три года. Ратификация протокола к временному соглашению позволит продлить его действие до тех пор, пока мы не заверим переговоры по постоянному соглашению. Таким образом позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок. Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев

В заключении профильного комитета сената сказано, что временное соглашение направлено на: