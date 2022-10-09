Победителем турнира ATP 500 Astana Open стал Новак Джокович

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира серб Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP 500 Astana Open, сообщает Zakon.kz.

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4, передает пресс-служба ФТК.

Джокович один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Таким образом, 35-летний серб выиграл четвертый трофей в этом сезоне и 90-й в целом в карьере под эгидой АТР.

Ранее Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиянина Карена Хачанов и Даниила Медведева (снялся).

За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более $355 тыс. Для него это четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне. Кроме того, это юбилейный 90-й титул в карьере.

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