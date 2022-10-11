МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Новая Зеландия расширила санкции против России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Нанайя Махут в эфире 1News.

Новая Зеландия вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Среди попавших под санкции – российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является.

Отмечается, что Абрамову был запрещен въезд в Новую Зеландию.