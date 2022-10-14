Путин поддержал идею Токаева о создании организации по продвижению русского языка

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества международной организации по продвижению русского языка, сообщает Zakon.kz.

Российский лидер напомнил, что в декабре 2020 года главы государств СНГ приняли решение об объявлении 2023 года в Содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения.

Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, президентом Казахстана. Это создание под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы. Владимир Путин

Он обратил внимание коллег на то, что это не какая-то заготовка, а действительно идея президента Казахстана. По словам президента России, Касым-Жомарт Токаев поделился с ним предложением несколько раньше. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может не поддержать эту инициативу.

Также Владимир Путин отметил, что Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве: 2024 год станет Годом волонтерского движения, 2026-й – Годом охраны здоровья. А 2025 год российский лидер предложил объявить Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом. Владимир Путин

Ранее сообщалось, что 14 октября под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в узком составе. По его словам, в соответствии с приоритетами своего председательства Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.

В ходе заседания также выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

12-13 октября в Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).