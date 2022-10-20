Токаев: Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, заявил, что, сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, сообщает Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что "попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона".
В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа.Касым-Жомарт Токаев
Также президент перечислил главные ценности, которые каждый казахстанец должен оберегать.
Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать.Касым-Жомарт Токаев
В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.
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