Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона

Токаев: Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, заявил, что, сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона".

В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа.Касым-Жомарт Токаев

Также президент перечислил главные ценности, которые каждый казахстанец должен оберегать.

Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать.Касым-Жомарт Токаев

В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.

Читайте также

Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения

Президент назвал главное условие прогресса Казахстана

Президент поручил сделать все, чтобы не допустить обмеления Балхаша

Динара Халдарова
Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления