Токаев: Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, заявил, что, сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, сообщает Zakon.kz.

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