Салют в честь Дня республики запустили в Астане

В столице на День Республики запустили праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фейерверк запустили в 21:00 с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада.

Длительность салюта составила порядка 10 минут, а количество выстрелов – 3,5 тыс.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В акимате сообщили, что фейерверк организован за счет спонсорских средств.

Фото: пресс-служба акимата Астаны В честь Дня Республики казахстанцы отдыхали 23, 24 и 25 октября.

В столице торжественной дате были посвящены более 200 мероприятий разного плана – соревнования, концерты, постановки, тематические выставки.

В Астане состоялся турнир по казакша курес "Байкоңыр барысы", а также соревнования по конкуру и байге с призовым фондом в 17 млн тенге.

День Республики с размахом отметили в области Абай.

Как отпраздновали День Республики в Алматы и Шымкенте, можно прочитать здесь.