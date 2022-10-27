Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры КР в РК
Как пишет Акорда, Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.
Фото: akorda.kz
Высокие гости ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где была представлена коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.
Фото: akorda.kz
Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.
Фото: akorda.kz
Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахско-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.
Фото: akorda.kz
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