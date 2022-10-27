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Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры КР в РК

открытие Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.

открытие

Фото: akorda.kz

Высокие гости  ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

открытие

Фото: akorda.kz

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

открытие

Фото: akorda.kz

Кроме того, кыргызские артисты представили  театрализованную композицию о казахско-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а  также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

открытие

Фото: akorda.kz

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.

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