Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры КР в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.

Фото: akorda.kz

Высокие гости ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

Фото: akorda.kz

Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахско-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

Фото: akorda.kz

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